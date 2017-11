Sportivo Estudiantes cayó 2 a 1 de visitante con Villa Dálmine y se hundió un poco más en la zona de descenso, aunque está en la mitad de la tabla. Además, está a sólo un gol de clasificar para la próxima Copa Argentina y anuncia para el 3 de diciembre su regreso como local al remodelado Coliseo.



En el inicio del partido ambos equipos fueron en busca de la apertura del marcador. La mitad del campo era zona de tránsito rápido y los dos eran verticales a la hora de buscar el arco. Gastón Ada se perdió el primero para el “Albiverde” en una corrida por derecha, Córdoba avisó con un remate que se fue alto y Felice no pudo definir con claridad en una buena jugada de Estudiantes.



A los 6 minutos, el partido se abrió en favor del “Violeta”. Brian Sosa y Facundo Quiroga se equivocaron en la salida y la pelota le quedó a Pablo Burzio que enfrentó a Lupardo, lo dejó en el camino y definió para poner el 1 a 0 para el local.



El partido era golpe por golpe y eso no le favorecía a Estudiantes. La pelota pasaba muy rápido por el centro del campo. Freire, Bustos y Castellanos no encontraban el balón en centro y la defensa puntana no se mostraba firme.



A los 20 minutos, Burzio se perdió el segundo para el local. El atacante armó una gran jugada por la derecha, se metió en el área y su remate se fue ancho sobre el palo derecho de Lupardo.



Todo era de Villa Dálmine, que cada vez que buscaba a Burzio por la derecha llegaba y con mucho peligro. A los 26’, nuevamente Burzio ganó por la banda, cedió para la entrada de Nicolás Sánchez que se acomodó y sacó un potente remate que se metió abajo sobre el palo izquierdo de Lupardo.



Estudiantes intentó alguna reacción y adelantó un poco las líneas con la necesidad de ir en busca del descuento. Brian Cuello tuvo el recuento, pero Perafán le ahogó el grito en tres oportunidades.



El primer tiempo se fue y Estudiantes no pudo descontar, aunque mereció un poco más.



En la segunda parte, el “Albiverde” ensayó alguna reacción pero le costó mucho llegar sobre el arco de Perafán. Un remate de Felice que se fue por encima del arco se convirtió en la única jugada de peligro en los primeros 15 minutos.



A los 16’, Omar Asad mandó a la cancha a Matías Conti y a Israel Roldán en la búsqueda de más sociedad en la mitad de la cancha y algo más de potencia ofensiva.



Los cambios le dieron resultado a Estudiantes que a los 27’ llegó al empate con el gol marcado por Brian Cuello, de cabeza, luego de un gran centro desde la derecha y el “Albiverde” se puso a tiro del empate.



El gol del descuento le dio vida al elenco puntano que fue en busca del empate y tuvo algunas chances claras para conseguirlo. Matías Conti se lo perdió abajo del arco luego de un remate de Freire y una serie de rebotes en el área.



El tiempo se esfumó y Estudiantes no pudo llegar a la igualdad. El Albiverde nuevamente padeció con los errores propios y se trae una dolorosa derrota a San Luis. El elenco puntano tiene 8 puntos, está en zona de descenso directo y en la próxima fecha recibirá a Gimnasia de Jujuy.