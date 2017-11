“Nosotros nos mostramos muy satisfechos porque cada fuerza política pudo conservar el número de concejales que validaban y además logramos quebrar una polarización de una elección que fue Boca – River, porque había dos estructuras muy poderosas que habían dado todo en su elección del 22”, fue lo primero que dijo el intendente capitalino, Enrique Ponce, con respecto al resultado de las elecciones municipales del día de hoy.



De igual manera, Ponce sostuvo que “lo mejor de la elección fue que se pudo consolidar la transparencia electoral con el voto único electrónico”, remarcando que “es un sistema que tiene que seguir adelante”.



En lo que respecta al Concejo Deliberante que deberá enfrentar los próximos dos años tras haber perdido dos concejales, Roberto González Espíndola y Daniela Serrano, que se pasaron a las filas del oficialismo provincial, Ponce dijo lo siguiente: “Son los vaivenes de la política y son los distintos momentos electorales. Yo he tenido situaciones muy complicadas en los cuatro años anteriores de gestión, donde llegamos a tener 13 de 14 concejales en contra”.



“Considero que va a haber mayor disputa de ideas en un ámbito que es deliberativo y eso es muy sano para la democracia”, agregó el intendente, quien pidió darle relevancia a una elección de legisladores municipales y que ellos, a su vez, “legislen para la ciudad”.



En cuanto al futuro, Ponce dijo estar “tranquilo” porque, si bien ayer su partido quedó en tercer lugar con el 26,07% de los votos, “seis a siete vecinos, de cada 10”, acompañan la “imagen” de su gestión.



“Ahora vamos a ponernos a trabajar, después de un día de descanso, no solo en la gestión, sino también en diseñar una estrategia política para el 2019 para conservar la Municipalidad, hacerla triunfar y también pelear el esquema provincial”, dijo el intendente, a quien después le preguntamos por sus objetivos políticos para el año 2019.



“Hemos dado un desafío enorme, que es armar una nueva fuerza política, pero tiene que trascender esta fuerza política el liderazgo que yo encabezo porque tenemos que hacerla competitiva en toda la provincia. También queremos y anhelamos que podamos seguir adelante con este proyecto de gestión municipal para las próximas elecciones. Pero hoy, después de un año con cuatro elecciones, no me parece que el vecino esté con ganas de que nosotros ya estemos posicionando candidaturas”, concluyó Ponce, sin adelantar a qué aspirará en 2019.