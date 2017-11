Mañana desde las 9 y hasta las 14 horas, los alumnos de 1º y 2º grado de la ciudad de San Luis, Juana Koslay y La Punta que no hayan recibido su tableta aún, recibirán sus dispositivos en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.



“Esta entrega está destinada a los alumnos que ya habían sido convocados para recibir la tableta, pero que no pudieron retirarla en las entregas programadas para sus escuelas; en La Punta realizamos una entrega a principios de julio, mientras que en San Luis citamos a todos los alumnos a principios de agosto; los alumnos que no pudieron asistir en esa oportunidad pueden recibir su tableta este jueves”, indicó la jefa del Programa Articulación Tecnología, Susana Torres.



“Los alumnos de Juana Koslay no habían tenido un acto de entrega, sino que se las entregamos en los domicilios, pero alrededor de 30 alumnos aún no recibieron su tableta, porque no se encontraban en el domicilio al momento de la visita”, detalló la funcionaria.



Torres explicó que los alumnos deben concurrir con su DNI y acompañados por el padre/madre/tutor con su correspondiente CIPE 3.0 y/o DNI.