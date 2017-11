Ya han pasado más de tres semanas de las elecciones nacionales y provinciales y todavía no se ha revelado ningún dato oficial sobre la cantidad de planes sociales que se entregaron este año, y menos aún durante el periodo comprendido entre las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.



Si bien se sabe que son decenas de miles, el número exacto se desconoce por completo. Según fuentes del oficialismo provincial, fueron aproximadamente 45 mil, pero desde la oposición aseguran que el número asciende a 65 mil. Y mientras que por un lado se sabe que hay planes de $2.500, $7.200 y $7.500, jamás se informó cuántos se entregaron de cada uno.



Otro punto a destacar es que históricamente el Gobierno de San Luis nunca ocultó este tipo de información. Con bombos y platillos se anunció en mayo de 2003 que más de 45.000 personas se inscribieron en el Plan de Inclusión Social cuando este fue lanzado, mientras que con el correr de los años siempre se fue informando a cuánto se iba reduciendo esa cifra inicial.



De hecho, ni siquiera hace falta remontarse tan atrás en la historia para dejar en evidencia la nueva reticencia del Gobierno provincial, ya que a comienzos de agosto, poco antes de las PASO, públicamente se dio a conocer que 13.700 personas accedieron a las becas para jóvenes “Soñando Junto a Vos”.



Después de las PASO, esta actitud cambió completamente y, de hecho, ni siquiera hubo anuncios oficiales de que planes como “Pañuelos Solidarios” o “San Luis Solidario” habían sido abiertos. Fue de boca en boca, a través de punteros políticos o de grupos de WhatsApp que se dio a conocer que estas inscripciones estaban abiertas.



Esto puede comprobarse fácilmente a través de la Agencia de Noticias gubernamental, donde se pueden encontrar múltiples artículos anunciando y adelantando la apertura de las becas “Soñando Junto a Vos”. En contraste, si uno busca “Pañuelos Solidarios”, la nota más “vieja” es del 30 de octubre y no se refiere a su lanzamiento o apertura de inscripciones, sino que directamente comunica que los beneficiarios de este plan iban a cobrar este lunes 13 de noviembre.



Teniendo en cuenta que ya estamos a mitad de mes y que la mitad de los beneficiarios ya deberían haber cobrado, La Gaceta ayer intentó obtener algún dato oficial sobre cuántos planes sociales se han entregado en los últimos meses. Desafortunadamente, el Ministerio de Desarrollo Social no tiene un jefe de Prensa, lo cual ya le ha causado más de un problema comunicacional al área.



Así fue como, tras infructuosos llamados telefónicos a los números fijos del Ministerio, nos comunicamos de manera directa con la ministra María Angélica Torrontegui, preguntándole por mensaje de texto si la podíamos llamar para preguntarle sobre la cantidad de planes sociales que el Gobierno está pagando. “No tengo el dato q me solicita en este momento”, fue la escueta respuesta de la ministra, quien nunca respondió nuestro segundo mensaje, en el cual le pedíamos, aunque sea, un número aproximado.



A esta falta de información por parte del Ministerio de Desarrollo Social hay que sumarle el bloqueo que los diputados oficialistas han hecho a los proyectos de pedidos de informe que la oposición ha hecho sobre estos temas. El último fue la semana pasada y su tratamiento sobre tablas fue rechazado por el oficialismo provincial. El objetivo del pedido de informe era “que la provincia informe sobre los planes sociales, becas, programas solidarios y demás beneficios ejecutados por el Poder Ejecutivo Provincial”, especificando “el detalle de las áreas o dependencias donde se desempeñan (hospitales, colegios, administración) y objetivos, fundamentos, fines y fecha de inicio y de finalización, de cada uno de los planes, becas, programas, y beneficios sociales”.



De hecho, el único dato oficial que por el momento existe sobre estos nuevos planes sociales fue revelado de manera indirecta cuando se publicó el cronograma de cobros. En la imagen correspondiente al “Plan Solidario San Luis” figuran las tres sucursales del banco Supervielle donde se puede ir a cobrar, los horarios para hacerlo, y también una aclaración que especifica el número de “beneficiarios x día” a los que se les pagará. En concreto, la imagen establece 1.500 beneficiarios para la sucursal de Rivadavia y Junín, 600 para la de Junín 1.126 y, por último, 400 para la de Colón 666.



Si bien esto no quiere decir que ese sea el número exacto de personas que cobra por día, está más que claro que el Gobierno y el banco Supervielle calculan que hasta un máximo de 2.500 personas pueden llegar a concurrir entre las tres sucursales combinadas. A su vez, en la ciudad de San Luis, según consta en el cronograma, hay 10 días de pago, por lo que tranquilamente podríamos estar hablando de más de 20.000 personas que cobran el “Plan Solidario” que, cabe señalar, no es el mismo que los “Pañuelos Solidarios”.



Desafortunadamente, en ninguno de los otros cronogramas de pago figura mención alguna al número de beneficiarios que lo cobran, por lo que es imposible determinar el total de personas que estaban desocupadas y que hoy en día cobran un plan social del Estado sanluiseño.