Esta mañana, desde el Poder Judicial comunicaron que se le ha abierto un sumario al defensor de pobres y ausentes de la Tercera Circunscripción Judicial, José Francisco Pérez. Este sumario se debe a una denuncia por violencia familiar radicada por Laura Pérez Figueroa, la hija mayor de edad del funcionario judicial.



Ayer, Pérez Figueroa subió a Facebook y a su estado de WhatsApp fotos en las que muestra moretones en sus brazos y golpes en su boca, acusando a su padre de ser el autor de los mismos. A su vez, en la publicación de Facebook, una mujer, también de apellido Pérez, comentó que el hombre también golpeaba a su esposa.



El hecho de violencia, según consta en el expediente difundido por la Dirección de Prensa del Poder Judicial, ocurrió el pasado 7 de noviembre. Según el relato de la joven, su padre volvió a su casa a las 4.30 y comenzó a gritarle porque encontró que el vidrio de una ventana que da a la entrada de la casa estaba roto.



“Y es cuando intento levantarme para cerrar con llave la puerta de mi habitación y es cuando el intenta agarrarme del cuello para ahorcarme y me pega una piña en la boca, y me agarró de los brazos de una manera muy fuerte mientras me pegaba patadas en las piernas hasta que logro empujarlo y lo saco de mi habitación y logro cerrar la puerta con llave mientras el intentaba abrirla”, consta en el expediente judicial.



Tras el violento episodio, Laura Pérez Figueroa realizó una denuncia en la Comisaría Primera y la causa llegó a la jueza interina de Familia N° 1, quien comunicó la situación al Superior Tribunal, el cual decidió abrirle un sumario a Pérez.