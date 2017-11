El trazado de 6.270 metros de extensión y de 14 metros de ancho recibirá a una de las categorías más atrapantes del automovilismo argentino, ya que, el próximo 25 de febrero, el circuito internacional de Potrero de los Funes será el escenario del inicio del campeonato 2018 de Turismo Nacional.



“Va a ser una experiencia única”, contó Marcos Fernández, uno de los pilotos puntanos que corren en la Clase 2. “Me parece un circuito muy grande, pero el TN da espectáculo en todos los autódromos y en éste no va a ser la excepción. Imaginate que van a poder ver a cinco autos en un frenaje, ¡uno al lado del otro!”, contó entre risas Fernández.



Cabe señalar que el TN ya corrió en ese circuito cuando lo inauguró en 1978, con dos carreras y diferentes entes fiscalizadores. La primera fue el 14 de mayo bajo la fiscalización de la CDA, en la que ganaron Omar Carbonari, con un FIAT 128 de Clase B, y Osvaldo “Cocho” López, con Peugeot 504 de Clase C. Luego, el 24 de septiembre de ese año, en una carrera fiscalizada por la CADAD (entonces enfrentada con el ACA) venció Marcos Gaggino en Clase B, con FIAT 128, y nuevamente en la división mayor, “Cocho” López.



Finalmente, en 1980, y con la CDA del ACA ejerciendo su poder deportivo, fue la última vez que el TN compitió allí. Fueron triunfos del FIAT 128 de Alberto Baldinelli en Clase B y Francisco Alcuaz a bordo de un Peugeot 504, en Clase C.