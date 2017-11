En la mañana de ayer, la esquina del Correo fue el punto de partido de dos protestas diferentes, algo fuera de lo común en la ciudad. Por un lado, estuvo la manifestación de los empleados judiciales federales y por otro la de los integrantes de la agrupación Barrios de Pie.



Como parte de la protesta a nivel nacional, los empleados judiciales federales en San Luis se sumaron para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Mauricio Macri y las declaraciones que hizo al respecto.



“Es una medida de fuerza en contra de lo que dijo el Presidente, para hacerle conocer a la gente común cuáles son las funciones de un empleado judicial. Si te dejás llevar por lo que dijo el Presidente, trabajamos seis horas por día y tenemos 45 de vacaciones y no es así. Estamos 365 días a disposición de la justicia. Quiere cambiarnos nuestro régimen laboral y de licencia. Dijo por la televisión que quiere meter más horas de trabajo y sacar una feria judicial. Cuando en realidad, las seis horas que trabajamos que dice él, son de atención al público. Nosotros estamos a disposición ocho, nueve horas de trabajo y no cobramos horas extras por eso”, comentó Martín Olivella, uno de los empleados que participó de la protesta.



El fuero federal de San Luis tiene alrededor de 100 trabajadores. Una parte de los empleados se concentró en la tradicional esquina del Correo desde las 10 horas para posteriormente ir a repartir panfletos por en la Fiscalía Federal y la Secretaría Electoral federal con el objetivo de hacer conocer el motivo de la protesta.



A pocos metros de los judiciales federales se concentraron militantes de la agrupación de Barrios de Pie para reclamar sobre dos cuestiones. Una de ellas es para pedir un bono de fin de año destinado a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y empleados estatales nacionales.



El otro reclamo es que se les conceda una audiencia con la ministra de Desarrollo Social, María Angélica Torrontegui para hablar la ley de emergencia alimentaria y discutir políticas públicas. “Nosotros como organización social, como organización, hemos hecho un censo sobre malnutrición infantil. Si bien es en todo el país, San Luis también se sumó y va a tener sus estadísticas en unos días”, adelantó Carolina Lucero, coordinadora provincia de Barrios de Pie, quien agregó que a principios de año fueron recibidos por Alida García Peanú, la predecesora de Torrontegui.



Lucero recordó que en la audiencia con la ex ministra, manifestó que en la ciudad de San Luis no había pobreza y que era puntales las personas que necesitaban ayuda. “Cuando pierde el Gobierno provincial (las PASO) terminan invirtiendo una fortuna en planes, becas y en merenderos que nos nada sanos que no están pensados para mejorar la calidad de vida, sino que están para un fin electoral”, sentenció.