En la sesión de la Cámara de Diputados estaba pautado que se trataran las cuentas de inversión 2016 del Gobierno y los presupuestos 2018 de 22 municipios, pero la sesión no se concretó debido a que los bloques Cambiemos y Avanzar no bajaron al recinto y no hubo quórum.



Como el oficialismo no pudo hacer uso de su quórum propio debido a la ausencia de varios de sus legisladores, los diputados de Cambiemos aprovecharon la ocasión para boicotear la sesión y no acudir al recinto a pesar de que varios de ellos estaban en el edificio.



Pasadas las 13 horas de ayer, la presidenta de Diputados, Graciela Mazzarino, no tuvo más remedio que declarar fracasada la sesión, ya que había en 21 legisladores del oficialismo y partidos aliados como el kirchnerismo y Mercedinos y Sanluiseños por el Cambio. Faltaban apenas dos para tener quórum.



Minutos antes que se declarara fracasada la sesión estuvo dentro del recinto la legisladora de Avanzar Ingrid Blumencweig. Momentos después, la legisladora desapareció del recinto para contribuir con el objetivo de que no hubiera quórum.



“Es la obligación de ellos de cumplir. Son electos y tienen las mismas responsabilidades que nosotros. Opino que es una actitud antidemocrática porque en el recinto se dirimen las cosas. En el recinto tenían una gran oportunidad de criticar las cuentas de inversión y decir los puntos que no estaban de acuerdo”, disparó el oficialista Carmelo Mirábile.



El diputado justicialista comentó que apenas quedan dos sesiones para terminar el período de sesiones ordinarias y que la semana que viene se intentará la aprobación de las cuentas de inversión, los presupuestos y se le sumará el proyecto de ley impositiva anual 2018.



Cabe recordar que durante varias sesiones, el oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas de numerosos proyectos de Cambiemos a lo largo del año, lo que generó frustración en los diputados opositores. La gran mayoría de los proyectos cuestionan acciones o políticas del Gobierno.



A principios de agosto, Cambiemos también dejó sin quórum al oficialismo para sesionar como protesta por el no tratamiento de los proyectos que impulsan.