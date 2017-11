Poco después de que se conociera que San Luis fue la única provincia que no firmó el pacto fiscal del Gobierno Nacional, el cual incluye reducciones impositivas pero también obliga a las provincias a dejar sus juicios contra la Nación, la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, explicó las razones detrás de la decisión del Estado provincial.



Al respecto, Natalia Zabala Chacur calificó como “un apriete” lo que pretende hacer la Nación con San Luis, mientras que el vicegobernador, Carlos Ponce, aseguró que “la Provincia sigue siendo discriminada” en el contexto nacional.



La funcionaria también comentó que esperaba una reunión con un ambiente de diálogo para llegar a un consenso, pero en vez de ello “Macri no permitió el tiempo necesario para hacer un estudio, cuando tiene un impacto fiscal tan grande”.



“En San Luis siempre defendimos el federalismo y la autonomía provincial. En este caso, teníamos que ceder ciertas dependencias que tienen que ver con impuestos provinciales y no estábamos de acuerdo a hacerlo”, indicó la ministra. “Nos obligaban a desistir de los juicios por coparticipación. Tenemos dos juicios ganados con sentencia de la Corte Suprema, esperando que sean pagados. Además, tenemos 14 juicios con posibilidades de ser ganados”, agregó la funcionaria.



Según detalló la ministra, la provincia hizo una propuesta por más de $42 mil millones, incluyendo los 2 juicios ganados con sentencia de la Corte y los 14 que aún no tienen dictamen contra la Nación. A esta propuesta, el Gobierno nacional respondió con una oferta de $2 mil millones en bonos y ese fue el motivo por el cual San Luis no firmó el acuerdo.



Zabala Chacur también destacó que el resto de las gobernaciones aceptó la propuesta nacional tras desistir de las causas de coparticipación y recibir un bono del 15% para compensar las deudas con Nación. “No participamos porque estaríamos cobrando sólo los déficits. Se sintió como un apriete. Esto era en beneficio de Buenos Aires y el Fondo del Conurbano bonaerense, que terminaba reformando impuestos que por coparticipación no se deberían hacer”, subrayó la ministra puntana.



Por su parte, el vicegobernador manifestó: “Era un reunión en la que firmás o no firmás. San Luis ha estado poniendo todo, y si firmábamos, no se lleva nada”, y agregó que San Luis “sigue discriminada como siempre”.