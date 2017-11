La Cámara de Diputados aprobará en la próxima sesión 14 presupuestos de municipios del interior que no poseen concejo deliberante. El proyecto que incluye los presupuestos de los municipios iba a ser tratado el miércoles pasado, pero no se concretó debido a que los legisladores y Cambiemos y Avanzar no bajaron al recinto para sesionar y dejaron son quórum al oficialismo.



Además de los presupuestos municipales 2018 se pretendía tratar las cuentas de inversión 2017 del Gobierno.



Los presupuestos Municipios Presupuesto 2018 en $ Paso Grande 7.850.000 Bagual 7.222.791,93 Alto Pelado 6.349.271 Cortaderas 12.129.051,64 Juan Jorba 6.006.813,25 Batavia 7.924.222,42 Los Molles 12.263.920 Carpintería 22.365.708,22 Villa Praga 6.618.234,71 Fortuna 9.910.965 Anchorena 9.676.217,14 Las Lagunas 7.213.174 Fraga 11.025.167,11 Juan Llerena 6.683.030,11