Carolina Lucero, coordinadora provincia de Barrios de Pie, adelantó algunos datos del relevamiento que hizo la organización sobre la situación nutricional en San Luis, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días. Revelo que se encontraron casos de bajo peso en chicos como también sobrepeso y obesidad.



“Fuimos a hacer la investigación en los barrios, hemos detectado innumerables casos de familias en situación de vulnerabilidad extrema. También nos hemos encontrado con muchas familias, menores de cinco años con cuadros de intoxicación porque eran familias que no comían un alimento nutritivo y sólido durante tres o cuatro días. Los chicos se mantenían solamente a carbohidrato y azúcar que conseguían a través de los merenderos de 22 de Agosto”, comentó Lucero a La Gaceta.



“Los merenderos no garantizan una seguridad alimentaria, sino que garantizan una base de carbohidratos y calorías tan elevadas que terminan siendo tóxico y contaminante para el desarrollo de los chicos”, criticó la coordinadora.



Según Lucero, encontraron casos de malnutrición en el barrio Eva Perón, el Anexo III del mismo barrio y el 1º de Mayo. Por otro lado, la delegada comentó que en el barrio Cáceres y Juan Gilberto Funes se detectó un “gran número” de casos de obesidad.



“Nosotros pensamos que íbamos a encontrar menos situaciones así y la realidad es que cuando fuimos a los barrios, casa por casa. Descubrimos un montón de situaciones que terminaron doliendo porque levantábamos niños de 11 meses que pasaban 6 kilos. Eran una pluma, no llegaban al peso adecuado. Tenían una delgadez severa terrible y estamos hablando de una etapa de lactante que no podían cumplir con su peso y talla adecuada y lo mismo con los adolescentes. Es una situación muy crítica la que estamos pasando”, aseguró Lucero.



La joven agregó que se detectaron cuatro casos de niños con delgadez por cuadra relevada y entre cinco y seis casos, también por cuadra, de chicos con obesidad o sobrepeso. El relevamiento se hizo en una muestra de 1.000 casos en diversos barrios de la ciudad arrojará como resultado el Índice Barrial de Situación Nutricional en San Luis.



La coordinadora contó que pretende reunirse con la ministra de Desarrollo Social para presentarle los resultados del estudio, entre otras cuestiones. La audiencia se solicitó días atrás. “Esta muestra tiene nombres, apellidos, DNI de niños y niñas que se encuentran en esta situación”, aseveró.